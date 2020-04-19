خلال 4 أيام.. توريد 335 طن قمح لصوامع وشون بني سويف

أعلن الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، إن إجمالي كميات الأقماح التي تم توريدها وفرزها بالشون والصوامع، حتى صباح اليوم بلغ 335 طن قمح، منذ انطلاق موسم التوريد في 15 أبريل الجاري.

وأكد المحافظ انتظام أعمال توريد واستلام القمح للموسم الحالي، مشيرًا إلى أن هناك غرفة عمليات بالمديرية متصلة بغرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة، لمتابعة عمليات التوريد أولًا بأول، وتسهيل أي معوقات.

من جانبه، أكد وصفي عبد الله مدير مديرية التموين، أن هناك خطة معدة مسبقًا بالتنسيق مع وزارتي التموين والزراعة لتوفير الوقت والجهد على المزارعين، حيث تم تشكيل لجنة لتنفيذ هذه الخطة برئاسة مدير عام التموين وعضوية مدير عام الزراعة، رئيس قسم صيانة الحبوب، ومن ديوان عام المحافظة ضمت كلًا من مديري المتابعة، والشئون القانونية، والتفتيش المالي والإداري، ومركز معلومات التنمية المحلية.

يشار إلى أن إجمالي المساحات المنزرعة بمحصول القمح بكافة مراكز المحافظة تقدر 130 ألف فدان، والمستهدف هذا الموسم توريده 200 ألف طن، حيث يتوافر بالمحافظة 22 موقعًا تخزينيًا بإجمالي طاقة استيعابية 230 ألف طن.