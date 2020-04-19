حزب الحرية ينظم حملة لدعم الأطقم الطبية وإبراز دورهم في مكافحة كورونا

دشن حزب الحرية المصري برئاسة الدكتور صلاح حسب الله، حملة لدعم الأطقم الطبية على منصات التواصل الاجتماعي، من خلال إبراز دورهم لدعم جهودهم في مكافحة فيروس كورونا المستجد.

وقال ماجد طلعت أمين التثقيف والتدريب بالحزب، إن الغرض من الحملة التأكيد على دعم الأطقم الطبية تقديرا لدورهم في التصدي لفيرس كورونا وتعرض بعض منهم للإصابة بالمرض.

وأضاف طلعت، أن الأمر جاء بعد تبني رئيس الحزب مبادرة بإنشاء نصب تذكاري الأطقم الطبية يكون ذكرى لمجهودهم، مؤكدا تحمل الحزب تكاليف إنشائه في العاصمة الإدارية الجديدة بعد أخذ الموافقات للازمة.

وأشار إلى أن الحملة تأتي من الدور المجتمعي خلال هذه المرحلة التي تحتاج التكاتف خلف الدولة، وتوحيد جهود كل الكيانات والمؤسسات والتعاون لأجل الخروج من الأزمة الحالية.