غدا.. "المتحدة" تحتفل بشم النسيم مع النجوم على "الحياة" و"CBC"

قررت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، إذاعة سهرة خاصة بمناسبة أعياد الرييع على قنوات الحياة وCBC فى العاشرة من مساء غد الإثنين، وسيتمّ ذلك وفقًا لمراعاة احتياطات التباعد الاجتماعي للوقاية من الإصابة بفيروس كوفيد 19.

وقال المهندس حسام صالح المتحدث الرسمي باسم المتحدة، إنَّه من المتوقع مشاركة عدد ضخم من النجوم منهم حميد الشاعري، وهشام عباس، ومحمد محيي، ومصطفى حجاج، ومحمد عدوية، ومن الفرق الموسيقية الغنائية فريقي "وسط البلد" و"مسار إجباري".

متحدث "المتحدة" السهرة جزء من دور القنوات لدعم المصريين معنويا

وأكّد "صالح"، أنَّ السهرة هي جزء من دور القنوات في تقديم مادة ترفيهية في مثل هذه المناسبات؛ وفقًا لتكليفات مجلس إدارة المجموعة برئاسة تامر مرسي، والتي تنص على تسخير كل إمكانيات المؤسسة في الدعم المعنوي للمصريين في هذا الوقت الصعب.