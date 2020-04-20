في حال تسمم الفسيخ.. دليلك لعناوين مراكز السموم

يحتفل المواطنون غدًا بشم النسيم، واعتاد المصريون تناول الفسيخ والرنجة والملوحة والسردين في عيد الربيع، وقد يتعرض البعض لحالات تسمم الفسيخ بسبب انتهاء الصلاحية أو شرائه من أماكن غير معروفة، وتستعرض "الوطن" أماكن مراكز السموم للتوجه لها فور الشعور بالإصابة بالتسمم كالتالي:

مركز سموم عين شمس بعنوان شارع الدمرداش، داخل مستشفيات جامعة عين شمس، العباسية.

المركز القومي للسموم بعنوان المنيل، مستشفى قصر العيني.

مركز الإسكندرية للسموم بعنوان شارع كلية الطب متفرع من شارع صفية زغلول، محطة الرمل، داخل المستشفى الرئيسي الجامعي.

وحذرت وزارة الصحة في بيان لها من تناول الأسماك المملحة لأنه لاتوجد طريقة تضمن سلامة الأسماك وخلوها من البكتيريا اللاهوائية، لأن طريقة الإعداد تعتمد بالأساس على توفير بيئة لاهوائية لكي تتخمر الأسماك وتصبح فسيخ، وهي بيئة مناسبة لنمو البكتيريا وإفراز سمومها المسببة لشلل التسمم الممباري الناتج عن تناول هذه الأسماك.