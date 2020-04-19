رئيس السكة الحديد: نتخذ كل الإجراءات الاحترازية لحماية المسافرين

أكد المهندس أشرف رسلان رئيس هيئة السكة الحديد، مشيرا إلى أن المحطة تستقبل يوميا نحو 500 ألف راكب، ومشيرا إلى انخفاض عدد الركاب بسبب تخفيض عدد العاملين في مؤسسات الدولة، وتعليق الدراسة، وقلة حركة المسافرين، مؤكدا أن هناك متابعة مستمرة من جانب وزير النقل للتأكد من تنفيذ كل الإجراءات الاحترازية لحماية الركاب المترددين على المحطات.

وقال "رسلان" إن عملية التعقيم والتطهير، تتم في كل القطارات بمجرد وصولها إلى المحطات المختلفة، والتطهير يشمل كل عربات القطار دون استثناءات، كما تتم عمليات لتعقيم وتطهير للحمامات داخل القطارات والأبواب كل نصف ساعة طوال فترة تحرك القطار، وتعقيم وتطهير المحطات كل ساعتين، وكل ساعة في ساعات الذروة.

وأضاف "رسلان"، خلال لقاء مع برنامج "صباحك مصري"، المذاع على قناة "mbc مصر"، أن الإذاعة الداخلية تعمل على توعية الركاب بشكل دائم ومستمر طوال فترة الرحلة، وداخل المحطات، كما يتم توزيع الكمامات على جميع الركاب، وأيضا يتم توزيعها على جميع العاملين في كل وردية، لحمايتهم والمحافظة علي سلامتهم.

وتابع "رسلان"، أن جدول تحرك القطارات قد تغير بعد تطبيق مواعيد الحظر، حيث يتم تسيير 701 رحلة يوميا، لكل المحافظات، ويتم زيادة عدد القطارات في أوقات الزروة لمنع الزحام، والفرق الزمني بين كل رحلة وأخرى لا يتعدى 15 دقيقة، بجانب توافر قطار إضافي في كل محطة جاهز للدفع به في أي وقت.

وأشار رئيس هيئة السكة الحديد، أن إيرادات الهيئة قد تأثرت بسبب إجراءات الحظر، وأن الغرمات موجودة وتطبق بزيادة 10 جنيهات، وذلك بسبب قيام البعض بالصعود إلى القطار دون دفع ثمن التذكرة، مضيفا أن هذه الغرمات تعتبر حافزا للركاب من أجل قطع التذكرة قبل الصعود إلى القطار.

وتابع "رسلان"، أن مصروفات الهيئة العام المرضي، قد بلغت 19 مليار جنيه، نظرا للتكاليف الكثيرة لتطوير جميع المحطات، والتعاقدات على جرارات وعربات جديدة، مضيفا "قمنا الأسبوع الماضي باستلام 20 جرّارا جديدا موجودين حاليا في الورش لتجهيزهم، كما استلمنا إحدى العربات الجديدة ستخضع للتجربة قبل وصول الدفعة الأولى منها من إحدى الشركات الروسية التي تعاقدنا معهم على تصنيع 1300 عربة"، مضيفا أن ورش الهيئة الآن تعمل على إعادة تجديد نحو 130 عربة.