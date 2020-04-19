نجوم الشاشة يشاركون "أحمد سعد" في كليب "خليك في البيت"

طرحت شركة "مزيكا" والفنان أحمد سعد على اليوتيوب وعلى جميع المتاجر الإلكترونية، فيديو كليب جديد بعنوان "خليك في البيت" من كلمات أحمد إبراهيم وألحان أحمد سعد وتوزيع طه الحكيم ومن إخراج مصفى فؤاد.

الكليب تم تصويره في فيلا أحمد سعد وجرى العمل بالإجراءات الاحترازية الوقائية من خلال فريق التصوير.

وشارك في تصوير الكليب عدد كبير من النجوم، وذلك أثناء تواجدهم في منازلهم وهم عمرو سعد وهاني رمزي وعمرو يوسف وبيومي فؤاد ومي سليم ورحاب الجمل وتوتا و أوس أوس.

ومن نجوم كرة القدم شارك عصام الحضري وأحمد حسن ومحمود كهربا، وأيضا المهندس هشام الجزار العضو المنتدب لشركة "مزيكا" كما شارك أيضا الأطفال جودي أحمد سعد وإيمي محمود الباز ومنير محمود الباز وأنس جمال فاروق ويونس إسلام الشكشاكي.

وتقول كلمات "خليك في البيت"، "الوقت خلاص مش مستحمل تاني استهتار .. مستقبل جاي متوقف على حبة إصرار.. خليك في البيت وده أحسن ليا وليك.. خليك في البيت ده قرار مش بس شعار".