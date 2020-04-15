فيديو.. أحمد سعد ينعى الشهيد محمد فوزي الحوفي

نشر الفنان أحمد سعد، عبر حسابه الشخصي موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، فيديو ينعى فيه الشهيد محمد فوزي الحوفي، الذي استشهد عقب تبادل إطلاق نار بين قوات مكافحة الإرهاب التابعة لوزارة الداخلية، وعناصر إرهابية في منطقة الأميرية بالقاهرة.

وعلق "سعد": البقاء لله لكل الشعب المصري في شهيد الوطن.

وجاءت كلمات الأغنية، راح اللي كان أجدع ولد ابن الاصول وابن البلد راح ومش هنقول ده مات لأنه من الليلة اتولد.. راح وراحت ضحكته راح وسابنا لوحدنا لو الرصاص كان موته هيعيش بسيرته وسطنا، ده الشهيد اللي اترمي على الأرض وسط الملحمة باصص على اخواته.

يذكر أن الشهيد، وردت إليه معلومات عن وجود عناصر ارهابية مختبئة بمنطقة الأميرية، وجرى إخطار أجهزة الأمن، وأثناء مداهمة المنزل، فوجئ بتبادل إطلاق النيران عليه، هو وزملائه.

أمر النائب العام المستشار حمادة الصاوي، بإجراء تحقيق عاجل في الحادث الإرهابي، الواقع اليوم بحي الأميرية، وانتقل فريق من نيابة أمن الدولة العليا لمعاينة مسرح الحادث الذي أسفر عن استشهاد ضابط بقطاع الأمن الوطني، وإصابة آخر وفردي شرطة من ذات القطاع.

بعض المعلومات الشخصية، عن أسرة الشهيد المقدم محمد فوزي

زوجة الشهيد أمينة ماهر مصطفى شريف، من موالد الأول من مايو عام 1987، حاصلة على ليسانس حقوق، وربه منزل لا تعمل.

الشهيد له ابنتين، الأولى مريم محمد فوزي الحوفي مواليد 2013، والأخرى خديجة الحوفي من مواليد 2016.

والد الشهيد بالمعاش وكان مدير عام التأمين الاجتماعي بدمنهور سابقا، من مواليد الأول من نوفمبر عام 1951، ووالدته وفاء محمد علي مهنا، موظفة بوزارة العدل سابقا، وحاليا على المعاش، ومن مواليد 25 مايو عام 1956.