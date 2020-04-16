أحمد سعد يقدم 10 أغنيات في مسلسل "البرنس"

كشف الفنان أحمد سعد كواليس تعاونه مع الفنان محمد رمضان بعدد من الأغنيات داخل مسلسله الدرامي الجديد "البرنس"، والذي طرحت واحدة منها اليوم عبر قناته الشخصية على موقع الفيديوهات يوتيوب، وتحمل اسم "مين يلومنا".

وتحدث أحمد سعد، في بيان صادر عنه، عن كواليس تعاونه مع محمد رمضان في مسلسل "البرنس" أن البداية جاءت عندما استمع محمد رمضان لإحدى الأغنيات الجديد الخاصة به وأبدى إعجابه بها ثم عرضها على المخرج محمد سامي والذي أبدى إعجابه بها هو الآخر.

وأضاف أن المخرج محمد سامي اتصل به من أجل ضم الأغنية إلى المسلسل بالرغم من أنهم كانوا استقروا على تترات المسلسل.

وتابع أن الاتفاق في البداية كان على أغنية واحدة فقط، ولكن الأمر انتهى بتسجيل 10 أغنيات، اثنتان منها لتتر البداية والنهاية 8 أغنيات سيتم عرضها خلال أحداث المسلسل.

وأشار إلى أن أغنية "مين يلومنا" التي طرحت اليوم هي أغنية دعائية للمسلسل وليست من تترات العمل.

واوضح أن أغنية تتر النهاية تحمل اسم "مفيش حاجة صعبة" من كلمات محمد المصري، وألحان وليد سامي، وتوزيع عمرو الخضري، وصولو أورج محمود شاهن، وناي محمد عاطف، وقانون عمرو الصواف، جيتار مصطفى نصر، وبيز جيتار علي التركي.

واستكمل أن أغنية تتر البداية تحمل اسم "العشم" وهي من كلمات عادل السيد، وألحان تامر كروان، وتوزيع طه الحكيم، مشيرا إلى أن باقي الأغنيات التي تعرض خلال أحداث المسلسل من كلمات وألحان هيثم نبيل.

يذكر أن مسلسل "البرنس" بطولة محمد رمضان، صفاء الطوخي، أحمد داش، عبدالرحمن أبوزهرة، ريم سامي، أحمد زاهر، دنيا عبدالعزيز، نجلاء بدر، روجينا، وإدوارد، تأليف وإخراج محمد سامي.