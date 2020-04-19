البيت الأبيض والكونجرس يقتربان من اتفاق تمويلي يتجاوز 400 مليار دولار

أكد وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين ورئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي، اليوم الأحد، اقتراب البيت الأبيض وقادة الكونجرس من اتفاق تمويل مرتبط بمواجهة الآثار الاقتصادية لوباء كورونا المستجد "كوفيد-19"، وتمويل خدمات الصحة بقيمة تتجاوز 400 مليار دولار.

وأبدى منوتشين، في تصريحات تليفزيونية، أمله في تمرير الاتفاق من جانب مجلس الشيوخ غدا الإثنين، ومن جانب مجلس النواب في اليوم التالي، من أجل تجديد تمويل برنامج إقراض الشركات الصغيرة، والذي نفذ تمويله، وكذا زيادة التمويل المخصص للمستشفيات وإجراء اختبارات الكشف عن الإصابة بكورونا المستجد.

وقال الموقع الإلكتروني لصحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، نقلا عن زعيم الأقلية الديمقراطية بمجلس الشيوخ تشارلز شومر، إنه متفائل بإنهاء الاتفاق بشأن خطة التمويل الجديدة "الليلة أو صباح الغد"، وأن الاتفاق من شأنه إضافة 300 مليار دولار لبرنامج تمويل الشركات الصغيرة المتضررة من تدهور الحالة الاقتصادية في ظل تفشي "كوفيد-19".

من جانبها، رجّحت بيلوسي اقتراب المشرعين من الوصول لاتفاق التمويل، الذي اختلف بشأنه الكونجرس وإدارة الرئيس دونالد ترامب على مدى أسبوع.