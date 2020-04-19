بعد إصابة 3 أطباء بكورونا.. تحاليل في "بنها الجامعي" لجميع العاملين

قال الدكتور عمرو الدخاخني مدير مستشفي بنها الجامعي للشؤون العلاجية، إن المستشفى قرر عدة إجراءات اليوم بعد الإعلان عن إصابة 3 أطباء بقسم الأطفال بمرض كورونا المستجد أمس، وعزلهم للعلاج، منها وقف استقبال حالات الولادة مع استمرار استقبال قسم النسا والولاده لحالات الطوارئ والنزيف والإجهاض مع غلق استقبال قسم الأطفال، ونقل قسم الرعاية المركزة للأطفال من مكانه الأساسي لمكان فرعي بالوحدة الخامسة بقسم الباطنة، وخضوع كافة الحالات التي كانت محجوزه بالقسم لفحوصات كاملة وعلمية ترصد.

وأضاف "الدخاخني" أنه تقرر أيضا خضوع كافة أطقم المستشفى من الأطباء والعاملين وأفراد الأمن وليس المخالطين للحالات الإيجابية فقط لإجراء تحاليل الدم والأشاعات المقطعية للاطمئنان عليهم، وبيان انتقال عدوى الفيروس لهم من عدمه كأجراء احترازي من المستشفي، في إطار حرصها علي سلامة كافة العاملين بالمستشفى ومقدمي الخدمة، والتأكد من سلامتهم والتدخل السريع لعلاج من يثبت إصابته بالفيروس، مشيرا إلى أنه تم أخذ 280 عينة دم كاملة، وإجراء 200 أشعة مقطعية لأبناء المستشفي كمرحلة أولى حيث يفوق عدد العاملين والأطباء والتمريض والأمن الـ1500 شخصا.

وأوضح الدخاخني أنه في حالة ظهور إصابات أو أعراض علي أحد من الذين خضعوا للتحاليل والأشاعات سيتم عمل قائمة بالأسماء من الأطباء والتمريض وأفراد أمن وعمال وإرسالها للطب الوقائي والترصد بوزارة الصحة ووزارة التعليم العالي لموافاة إدارة المستشفى بكافة التدابير والإجراءات لعمل اللازم معهم، وخضوع هذه الحالات لبروتوكول وزارة الصحة وإجراء تحاليل pcr، حيث أنه غير متواجد إلا لدي وزارة الصحة.

وأوضح الدخاخني ان الوضع في المستشفي أمن تماما ويتم تقديم الخدمة الصحية بشكل طبيعي وفق الإجراءات الاحترازية، مشيرا أنه فور التأكد من إيجابية حالات الأطباء جري عزلهم وتطهير القسم والاطمئنان علي المخالطين فيه، مؤكدا أن من الصعب حاليا التوصل لسبب إصابة الأطباء الـ3 وكيف انتقلت العدوى إليهم.

كان الدكتور طارق عيسوي مدير عام مستشفي بنها الجامعي، قد أعلن تسجيل 3 حالات إيجابية بكورونا في صفوقف الأطباء بالمستشفى.وقال إن الأطباء قد شعروا بتعب وضيق في التنفس وارتفاع فى درجة الحرارة وبعد عمل التحاليل اللازمة تبين إيجابية الحالات لفيروس كورونا

وأشار إلى أنه تم علي الفور حصر جميع المخالطين للحالات داخل المستشفى من تمريض وعمال وموظفين وكذلك الأطباء علي مستوي الأقسام لإجراء تحاليل وأشعة مقطعية للاطمئنان عليهم.