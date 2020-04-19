مصر للألمونيوم: خصصنا بوابات إلكترونية معقمة لتطهير العاملين

قال المهندس محمود سالم، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مصر للألمونيوم، إن الشركة القابضة للصناعات المعدنية فعلت غرفة عمليات مركزية في 15 مارس الماضي، من أجل متابعة الأوضاع باستمرار لجميع الشركات.

وأضاف، أنه يجري عقد الاجتماعات بتقنية الفيديو كونفرانس، لافتًا إلى إقامة غرفة عمليات في الشركة من أجل تنسيق المهام لتنفيذ الاجراءات الاحترازية لفيروس كورونا، كما أن الشركات تكتب الشكاوى الخاصة بها من خلال تطبيق "واتس آب".

وأشار "سالم"، خلال تصريحات لمراسل برنامج "الآن"، الذي يعرض عبر شاشة "إكسترا نيوز"، إلى أنه اجتمع مع مسؤولي الشركة، ووجه بعدم تكدس الأتوبيسات بالإضافة إلى تعقيمها وتعقيم المداخل والمستشفى.

وتابع: "خصصنا بوابات تعقيم إلكترونية لدخول العاملين، كما نمنح أي عامل عطلة إذا كان من أهل بيته حالة مشتبه فيها، على غرار ما حدث مع أحد العمال الذي حصل على إجازة بسبب الاشتباه في إصابة والده".