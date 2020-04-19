ارتفاع إجمالي الإصابات بكورونا في الدنمارك إلى 7 آلاف و384 حالة

أعلنت السلطات الدنماركية أن عدد المصابين بوباء كورونا المستجد ازداد بمقدار 142 حالة جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية، لترتفع الحصيلة العامة من الإصابات إلى 7 آلاف و384حالة، وفقًا لما ذكرته قناة روسيا اليوم" الإخبارية الروسية.

وقال المعهد الحكومي الدنماركي لمواجهة الأمراض المعدية، اليوم، إن 9 حالات وفاة جديدة بكورونا المستجد تم تسجيلها خلال الفترة نفسها، ليبلغ إجمالي عدد الوفيات 355 حالة، وأن 319 مصابا يتلقون العلاج حاليًا في مستشفيات البلاد، بينهم 84 في وحدات العناية المركزة.

وأضاف المعهد الدنماركي، أن 91 ألف شخص خضعوا لفحص كورونا المستجد منذ بدء انتشاره في أراضي البلاد.

وتعيش الدنمارك، منذ الأربعاء الماضي، ما يعرف بالمرحلة الأولى من "إعادة افتتاح البلاد"، مع استئناف عمل عدد من رياض الأطفال والمدارس، وذلك بعد إجراءات صحية صارمة فرضتها السلطات للحد من انتشار العدوى.

وتخطّى عدد الوفيات المرتبطة بكورونا المستجد "كوفيد-19" المسجلة في أوروبا باستثناء روسيا، 100 ألف حالة، اليوم، وفقًا لإحصاءات جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، المعتمدة على البيانات الرسمية.