الجندي: صديقي المسيحي بيظهر أخلاقه الطيبة وأنا بتفنن في أخلاقي السيئة

تحدث الشيخ خالد الجندي عن العلاقة الطيبة التي تربطه بالقمص بولس عويضة، وبعض أصدقائه مع الأقباط في مصر.

وقال الجندي خلال تقديمه برنامج "لعلهم يفقهون" المذاع عبر فضائية "dmc": "الحقيقة هو رجل دين مسيحي وتربطني به وثاق مودة واحترام وظرف وخفة دم في شخص قداسته والحقيقة شيء يفوق الوصف والخيال إضافة للأدب وحسن المعاشرة وحسن المعاملة".

وأضاف: "الراجل ده بيتفنن في أظهار أجمل الخصال الموجودة في المسيحية وبيعاملني بيها أقوم أنا اتفنن في إظهار أسواء الصفات الموجودة في العربجية عشان أعامله بيها".

وتابع: "راجل بيحبني وأنا كمان لازم أبادله نفس الشعور والاحترام"، مثنيا على أصدقائه الأقباط ومواقفه الطيبة معهم متذكرا وقت ذهابه لشراء شقة في السيدة زينب من شخص مسيحي، وأنه باع له الشقة وترك له جزء من ثمن الشقة على أن يسده له على أقساط وقال: "أنا هبيعها عشان يبقى جاري شيخ".

واستطرد: "ربنا يخليكوا في البلد وتفضلوا مننا وقطعة من نسيجنا وانا بشارككم الحب ودينكم ملككم وديني ملكي".