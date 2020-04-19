خالد الجندي: لا يوجد نص يمنع تهنئة غير المسلمين بأعيادهم

قال الشيخ خالد الجندي عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إنه عند وجود شخص مسلم يتعامل مع شخص مسيحي بشكل غير لائق فهذا يسبب الإحراج للجميع ويسيء للإسلام والمسلمين، خاصة إذا صدرت عن أشخاص من المفترض أنهم من أصحاب مدرسة دعوية أو سلفية وخاصة أن كلامهم غير مبني على أساس.

وأضاف الجندي، خلال حواره في برنامجه "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية Dmc، أنه لا يوجد نص يمنع تهنئة غير المسلمين بأعيادهم، وأن كل من يتكلم في هذا الموضوع يتحدث عن المشاركة وهذا تلفيق وتدليس على الناس ويدخلونك في المشاركة ويقولون أنت بهذا رضيت عن عبادتهم، لافتاً إلى أنه إذا كان الإسلام حريصا على تباعد الفريقين لم يكن ليسمح بأن تكون أمك مسيحية.

وتابع أن الإسلام يبيح الزواج من مسيحية ويهودية وهذا يحمل أكثر من معنى ويجب على المعارضين فهم الأمر بشكله الصحيح، مشيراً إلى أن السوشيال ميديا تصدر معلومات خاطئة وفتاوى غير صحيحة، وأن حذيفة ابن اليمان تزوج مسيحية وسلمان الفارسي تزوج يهودية.