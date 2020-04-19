منتج "لما كنا صغيرين" يرد على بيان خالد النبوي ويكشف حقيقة تعاقده

ردت شركة "آرت ميكرز" للمنتج أحمد عبد العاطي، عبر الصفحة الرسمية للشركة بموقع "فيس بوك"، على أزمة الفنان خالد النبوي، وذلك بعدما نشر الأخير بيانا بشأن تصدر الفنانة ريهام حجاج بوسترات العمل.

وقالت الشركة في بيان لها: "رداً على بيان الفنان خالد النبوي: تعاقد الفنان خالد النبوي مع شركة Art Makers على مسلسل لما كنا صغيرين بتاريخ 2020 / 1 / 28 وكان هذا التعاقد هو آخر تعاقد في المسلسل الذي يتم تحضيره منذ أوائل عام 2019، وهو يعلم تمام العلم بأن المشروع هو مشروع النجمة ريهام حجاج".

وتابعت: "وبناء على ذلك تقاضى الأجر الأعلى في رمضان وأن شركة Art Makers قد وفت بجميع تعاقداتها المادية مع النجم الكبير خالد النبوي التي اتفق عليها وقد تسلم النجم الكبير 75% من مستحقاته وتم إخطار السيد نقيب الممثلين كذا، ونظرة الاحترام شركة Art Makers لتعاقداتها" .

وأكدت: "فالشركة ملتزمة بجميع بنود العقد المبرم مع الفنان الكبير خالد النبوي وأن تتر المسلسل سيعكس القيمة الفنية الكبيرة للنجم الكبير محمود حميدة والنجم الكبير خالد النبوي، والشركة ستظل دائما تحترم جميع تعاقداتها مع جميع الفنانين، ولكم كل الاحترام والتقدير.. المنتج أحمد عبدالعاطي، رئيس مجلس إدارة شركة Art Makers".