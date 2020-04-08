خالد النبوي يتحدث عن ذكريات فيلمي إسماعلية رايح جاي والديلر

أبدى الفنان خالد النبوي، سعادته لمشاركته في فيلم "إسماعلية رايح جاي"، مع الفنان الكوميدي محمد هنيدي.

وقال النبوي، خلال لقائه مع الفنانة إسعاد يونس، في برنامج "صاحبة السعادة"، المذاع عبر فضائية "dmc"، أنه شارك في فيلم المصير، وشارك في تصوير "إسماعلية رايح جاي" في نفس الوقت.

وأثنى النبوي على هنيدي: "حاجة ممتعة ومش ممكن، خفة دمه، في جيلنا من ساعة ما طلع محمد هنيدي لحد النهاردة، وهو أكتر واحد كوميدي، والفيلم كانت روحه حلوة قوي والأغاني كانت حلوة قوي".

وتحدث النبوي عن كواليس فيلم "الديلر"، مع الفنان أحمد السقا، مشيرًا إلى أنه فاجئ المخرج في أحد مشاهد الفيلم، وتحدث الروسية، رغم أنه لا يجيدها، وتحدث في مشهد الانتخابات، رغم أنه كان مقرر أن يجري تصوير المشهد بدون كلام، نظرًا لصعوبة اللغة الروسية، وتحدث بالفعل لمدة 3 دقائق، وفاجئ المخرج الذي لم يكن يعرف ذلك.