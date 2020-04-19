ارتفاع إجمالي الإصابات بكورونا في العراق إلى 1539

أعلنت وزارة الصحة العراقية، اليوم، إصابة 26 حالة جديدة بوباء كورونا المستجد "كوفيد-19" في البلاد، موضحة أنه تم فحص ألفين و226 نموذجًا في كافة المختبرات المختصة في العراق، وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق 56 ألف و147.

وأشارت الصحة العراقية، في بيان، أوردته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء "نينا"، إلى أن مختبرات وزارة الصحة والبيئة سجلت لهذا اليوم 26 إصابة في العراق وحالات الشفاء 56 حالة، موضحة أن مجموع الإصابات وصل إلى ألف و539، ومجموع الوفيات 82 ومجموع حالات الشفاء 1009.

وثمنت الوزارة، جهود الجيش العراقي والقوات الأمنية والحشد الشعبي لدورهم في تطبيق قرارات وزارة الصحة وخلية الأزمة، مشددة على ضرورة تطبيق التباعد الاجتماعي وتقليل حركة المواطنين إلا للضرورة القصوى لاحتواء الوباء.