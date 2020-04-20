لأول مرة منذ إنشائها: ممنوع دخول القناطر الخيرية في "شم النسيم"

فى سابقة هى الأولى من نوعها منذ وضع محمد على حجر أساس القناطر الخيرية عام ١٨٤٧، أعلنت الأجهزة الأمنية غلق طريقى كورنيش النيل ببنها والقناطر الخيرية، ومنع انتظار السيارات مع توفير المسارات البديلة، تنفيذاً لقرارات مجلس الوزراء بالإجراءات الاستثنائية الخاصة بشم النسيم للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقال اللواء إيهاب مرزوق، مدير الإدارة العامة لمرور القليوبية، إن الإدارة أعلنت حالة استنفار قصوى لمنع دخول السيارات إلى كورنيش بنها وحدائق القناطر الخيرية يوم شم النسيم، بداية من الساعات الأولى وحتى بداية اليوم التالى تنفيذاً لقرارات مجلس الوزراء.

وأضاف «مرزوق» أنه جرى تعيين مجموعات أكمنة ثابتة ومتحركة بمداخل ومخارج القناطر الخيرية وكورنيش العاصمة بنها لمنع دخول المواطنين وسيارات الرحلات ووقف الرحلات النيلية لمنع أى تجمعات محتملة، وناشد «مرزوق» المواطنين اتباع التعليمات حتى لا يتعرضوا لتطبيق الغرامات المقررة قانوناً، فيما كلف اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية رؤساء المراكز والمدن والأحياء بمتابعة غلق الحدائق العامة ووقف أى رحلات نيلية بالتنسيق مع شرطة المسطحات المائية والبيئة.

وفى السياق، قررت محافظة الإسكندرية غلق طريق الكورنيش و٦١ شاطئاً، فضلاً عن الحدائق والمتنزهات والفنادق السياحية وبوابات مداخل ومخارج المدينة اليوم شم النسيم، وشدد المحافظ، اللواء محمد الشريف، على تنفيذ القرارات بكل حسم وقوة، مشيراً إلى أنه كلف الجهات المعنية بالاستمرار فى حملاتها، لمنع جميع التجمعات وتفريقها من خلال التنبيه والتحذير من مخاطر الوجود بهذا الشكل بطريق الكورنيش.

وأصدرت وزارة الداخلية بياناً أكدت فيه أنه من المقرر اعتباراً من صباح اليوم إغلاق طرق الكورنيش بجميع المحافظات وعدم السماح بانتظار السيارات بها، مع توفير المسارات البديلة، عدا محافظات «القاهرة والجيزة وأسيوط» فسيتم السماح بتسيير حركة السيارات بها مع منع الانتظار بتلك الطرق.