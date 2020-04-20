مع اقتراب الصيف.. خبير يقدم نصائح لإطالة عمر تكييف السيارة

يعد تكييف السيارة من الكماليات المهمة التي أصبح لا غنى عنها في أي سيارة، حيث لها دور كبير في فصل الصيف عندما ترتفع درجات الحرارة، الأمر الذي يسبب أحيانا بسبب تعطله حدوث مشاكل للسائقين.

وفي هذا الصدد، يقول خبير السيارات وليد جمال إن الكثيرين لا يدركون أهمية جهاز تكييف الهواء في السيارة إلا عندما يتعطل عن العمل، تتحول قيادة السيارة في هذه الحالة وبخاصة في فصل الصيف إلى قطعة من العذاب، لذلك فإن صيانة جهاز التكييف والحفاظ عليه في حالة جيدة خطوة مهمة.

بداية فإن ضاغط الهواء (كمبورسر) هو قلب جهاز التكييف، ويعتمد عمل ضاغط الهواء على كفاءة السير الذي ينقل إليه الحركة الميكانيكية اللازمة لتشغيله لذلك عندما يحدث تراجع في أداء جهاز التكييف يجب البدء بفحص السير وحالته.

ويراوح العمر الافتراضي للضاغط بين خمس وسبع سنوات أو السير بالسيارة لمسافة تراوح بين 150 ألف و170 ألف كيلومتر.

وبعد انتهاء العمر الافتراضي لضاغط الهواء إما يتم استبدال ضاغط جديد به وهو الخيار الأفضل أو شراء ضاغط مستعمل ولكن لفترة أقل.

أما عن الجزء الثاني من المكيف هو المكثف ويوجد غالباً أمام الريدياتير وهو يتخلص من الهواء الساخن الناتج عن عمل جهاز التكييف من خلال "الريش" التي يتكون منها، وأحياناً يتعطل المكثف ويصبح الحل الوحيد هو استبداله.

كما يجب التأكد من تركيب المكثف بطريقة صحيحة فهو يسحب الهواء من الأمام ويدفعه إلى الخلف في اتجاه السيارة.

ويجب غسل المكثف بالماء مرة واحدة شهرياً على الأقل من أجل ضمان كفاءة عمل جهاز التكييف.

العامل الثالث المؤثر في كفاءة عمل جهاز التكييف هو المروحة السفلية والمبخر الذي ينتج بخار الماء لتبريد الهواء، وتتآكل ريشات المروحة مع الاستخدام العادي، وعندما يحدث هذا ستلاحظ صوت صرير في المروحة مع انخفاض في ضغط الهواء البارد داخل صالون السيارة، في هذه الحالة يمكن استبدال ريشات المروحة أو استبدال المروحة ككل.

أيضاً يعتبر المبخر من الأجزاء التي تجذب ذرات الغبار والأتربة والأوراق وهو ما يؤدي إلى انسداد مسامه، لذلك وعند إزالة الأجزاء الميكانيكية لجهاز التكييف، يجب تنظيفه في هذه الحالة حيث ستلاحظ بعد ذلك تحسنا كبيراً في أداء جهاز التكييف.

وقدم خبير السيارات نصيحة لتشغيل جهاز التكييف عند بدء القيادة وهي إذا كانت السيارة توقفت لفترة طويلة معرضة للشمس القوية يجب بدء تشغيل السيارة وقيادتها لعدة دقائق مع فتح نوافذها، وبعد انخفاض درجة حرارة الهواء داخل السيارة قليلاً يتم إغلاق الزجاج وتشغيل جهاز التكييف لأن هذه الطريقة تضمن تبريد الهواء داخل الصالون بسرعة أكبر مما يقل التحميل على جهاز التكييف.