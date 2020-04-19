مدحت العدل يكشف حديثه مع محمد منير حول أوبريت "أنت الأقوى": قالي أنا معاكم

أشاد الكاتب والسيناريست الدكتور مدحت العدل، بأوبريت "أنت الأقوى"، الذي انطلق عرضه الأول من منطقة الأهرامات بالجيزة، قائلا: "تحيا الحياة.. الفكرة عجبتني وتحمست لها لأنني سريع التأثر"، وبدأ في نفس يوم عرض الفكرة عليه، في كتابة الكلمات، وإرسالها للملحن عمرو مصطفى، وكل من شارك في هذا العمل.

وأوضح "العدل"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "القاهرة الآن"، مع الإعلامية لميس الحديدي، على شاشة "العربية الحدث"، أن الأوبريت أحدث تأثير ورد فعل جميل من الجمهور، والجميع سعد بها، لما يحمله من رسالة في وقت مهم، خاصة مع انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد19".

وأشار السيناريست، إلى أن القائمين على العمل، قسموا أنفسهم إلى أقسام للتواصل مع الفنانين "كان من نصيبي أني أكلم محمد منير، وده من حظي السعيد لأنه عشرة عمري، أول ما فتحته في الموضوع، قال لي أنا معاكم قبل ما أكمل كلامي معاه في الموضوع، ووجوده علامة فارقة، رغم أنه لم يشارك في أوبريتات جماعية، إلا أنه قرر فورًا المشاركة فيها"، فالجميع تخلى كإنسان في هذه اللحظة عن أي تفكير شخصي، وأي منهج في حياته الفنية.

وتابع: "الفنان الحقيقي في الأوقات العصيبة، يتخلى عن اي شيء صغير يعكس الأنانية الفردية وهذه وجهة نظري"، مشيدا في الوقت ذاته، بمشاركة الفنانة اللبنانية كارول سماحة، مضيفا "فنانة عظيمة مثلت إضافة كبيرة للعمل الفني".