نائب محافظ الدقهلية يتسلم مواد غذائية من "شباب الأحزاب" لمتضرري كورونا

تسلم الدكتور هيثم الشيخ، نائب محافظ الدقهلية، اليوم، دفعة مواد غذائية مقدمة من حملة "تحدي الخير لأعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين" لصالح الفئات المتضررة من تداعيات فيروس كورونا.

وأشرف نائب المحافظ على أعمال التسلم بمقر ديوان عام المحافظة استعدادا لتوزيعها على الأسر الأكثر احتياجا المتضررة من تداعيات مجابهة فيروس كورونا، وذلك في طار توجيهات الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية بضرورة التعاون مع كافه المؤسسات الوطنية والمجتمع المدني، لمساعدة الأسر المتضررة من تداعيات إجراءات فيروس كورونا.

وفي سياق متصل خصصت وزارة التضامن الاجتماعي مبلغ 2 مليون جنيه لدعم تجهيز مستلزمات الأسرة والإعاشة بالمدن الجامعية التابعة لجامعة المنصورة والتى تم إعدادها لاستخدامها لاستقبال حالات فيروس كورونا .

وقال السيد عبد الفتاح وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، إنه يجري التنسيق مع مديرية الصحة ومع جامعة المنصورة لتوفير كافة الاحتياجات اللازمة لهذه الأماكن وجميع المستلزمات لتجعلها متكاملة لتقديم الخدمة الطبية وخدمات الإعاشة للمتواجدين بها على مدار أيام الإقامة بها، وأنه تم التعاقد مع أحد شركات الأغذية لتقديم الوجبات الغذائية اللازمة لجميع المقيمين سواء من الأطقم الطبية أو المواطنين.