دول مجموعة الساحل الأفريقي تسجل 54 حالة إصابة جديدة بكورونا

سجلت دول مجموعة الساحل الخمس، اليوم، 54 حالة إصابة جديدة بوباء كورونا المستجد "كوفيد 19"، بحسب آخر نشرة يومية لدول المجموعة المرتبطة بتطور الوباء، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس".

وأضافت النشرة التي صدرت أمس السبت ويتم تحديثها يوميًا، أن العدد الإجمالي للمصابين بلغ ألف و414 حالة، و67 حالة وفاة، لتبقى الحالات الخاضعة للعلاج 897 حالة.

وتتولى موريتانيا الرئاسة الدورية لدول المجموعة التي تضم في عضويتها دول: مالي والنيجر وبوركينا فاسو وتشاد.

مالي تسجل 26 إصابة جديدة بكورونا

وسجلت السلطات الصحية في مالي 26 إصابة جديدة بكورونا المستجد، ونقلت وسائل الإعلام المحلية عن بيان صادر عن وزارة الصحة المالية اليوم أن الحصيلة بلغت أكثر من 200 إصابة شُفي منهم 41 وتوفي 13، فى حين يتلقى المصابون الآخرون علاجهم في المستشفيات.

وقررت الحكومة المالية الأسبوع الماضي تمديد إغلاق المدارس والجامعات إلى 9 مايو المقبل، كما أعلن الرئيس المالي إبراهيم بوبكر كيتا في مارس الماضي حالة الطوارئ الصحية فى البلاد، إضافة إلى حظر التجول فى 26 من نفس الشهر أثر تسجيل أول حالة من الوباء في بلاده.