أحمد رحيمة معاونا لوزير السياحة والآثار

أصدر الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، قرارا بندب أحمد رحيمة، لشغل منصب معاون وزير السياحة والآثار لتنمية الموارد البشرية، للعام الثاني على التوالي.

وسوف يكلف بعدد من المهام أهمها؛ متابعة ملف قواعد بيانات العاملين بالوزارة، والمساهمة في الارتقاء بمستوى الأداء الوظيفي ورفع كفاءة العاملين عن طريق البرامج التدريبية، ومتابعة عملية الدمج بوزارة السياحة والآثار؛ والهياكل التنظيمية للوزارة والجهات التابعة.

يأتي ذلك، في إطار حرص وزارة السياحة والآثار لتمكين الشباب والعمل على رفع قدراتهم وإكسابهم خبرات لترقي المناصب القيادية.

يذكر أن أحمد رحيمة حصل على ماجستير الآثار المصرية من جامعة الإسكندرية في عام ٢٠١٣، وباحث دكتوراة حاليا في تخصص الآثار المصرية، وخريج البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة الدفعة الثانية، كما شغل وظيفة معاون الوزير لتنمية الموارد البشرية لأول مرة منذ عام.