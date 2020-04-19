"الوزراء": لا مفر من استمرار حظر التجوال في شهر رمضان

قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إنه لا مفر من استمرار حظر التجوال في شهر رمضان وتحديد ساعاته نهاية الأسبوع.

وأضاف سعد، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "القاهرة الآن" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على "العربية الحدث": "لا مفر من استمرار حظر التجوال الجزئي على مدار شهر رمضان المبارك في ضوء معطيات تزايد أعداد الإصابات اليومية"، مشيرا إلى أن الإقدام على تخفيف الإجراءات الاحترازية في شهر رمضان يفسد كل الإجراءات الاحترازية السابقة.

وتابع: "اللجنة القومية لأزمة كورونا ستنعقد هذا الأسبوع لتحديد ساعات الحظر خلال شهر رمضان، ونأمل أن يكون شهر رمضان فرصة لتقليل الإصابات مع قلة خروج الناس في الشوارع في الصباح ووجود الحظر في الليل"، مشيراً أنه في نهاية الشهر الكريم ستعاد النظر في الإجراءات وفقاً للمستجدات.