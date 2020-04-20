"التنمية المحلية": رفع 2.5 مليون طن قمامة في 12 أسبوعا بالمحافظات

قال الدكتور خالد قاسم، المتحدث باسم التنمية المحلية، إنه بدءا من الساعة الثامنة مساء كل يوم يعمل عمال النظافة وينفذون حملات مكبرة للنظافة والتعقيم والتطهير في الشوارع والمباني والتعقيم والتطهير، مشيرا إلى نقل حوالي 2 ونصف مليون طن قمامة خلال فترة الحظر على مستوى محافظات الجمهورية في فترة زمنية لا تقل عن 12 أسبوعا.

وتابع قاسم، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسؤوليتي"، المذاع على شاشة "صدى البلد"، أن الزملاء العاملين بالنظافة يعملون بشكل كبير على رفع المخلفات، كاشفا أن عمال النظافة مصرح لهم العمل بأوقات الحظر، وأيضا عمال رصف الطرق مصرح لهم العمل بأوقات الحظر أيضا.

وكشف قاسم أن عمال النظافة تم توفير كل أدوات الوقاية شخصية من كمامات وجوانتيات كنوع من أنواع الوقاية لهم، وتم توزيع أدوات وكمامات، وطلبنا التعزيز بدفعة جديدة من الكمامات والجوانتيات لعمال النظافة حفاظا عليهم.