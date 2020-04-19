فيديو.. مستشار المفتي: الخوف من كورونا ليس رخصة لإفطار شهر رمضان

قال الدكتور مجدي عاشور، مستشار مفتي الديار المصرية، إن الأحكام الشرعية لا تتعلق بالأشياء المشكوك بها أو الوهم وتتعلق بالأمور المظنونة أو اليقين، شارحا أن دار الإفتاء جلست مع اللجنة الطبية العليا من أهل الطب لمحاولة تصنيف المواطنين أصنافا، وبعد التصنيف تم تقرير أن مريض كورونا يفطر بناء على توجيهات الأطباء، وأيضا المريض بالمرض المزمن الذي يخشى عليه لأنه مريض بمرض مزمن يفطر ويخرج فدية إفطاره.

وتابع عاشور، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسؤوليتي"، المذاع على شاشة "صدى البلد"، أن الذي يخاف من مرض كورونا وهو صحيح من الأساس لا يجوز إفطاره "الصيام ركن من الأركان لا نتركه وهو عزيمة ونذهب للرخصة إلا بعذر، والعذر هو المرض الذي سيضر الإنسان ويزيد مرضه وألمه ويؤخر شفاءه، وفي هذه الحالة يجوز إفطاره وعليه أن يقضى الأيام بعد الشفاء".

وأضاف عاشور أن حالة الخوف هي حالة جديدة، نتساءل: "الخوف مبني على أي أساس؟.. الحقيقة الشرعية والأحكام الشرعية تبنى على واقع، والواقع الآن أن الشخص السليم ينوي الصيام من الليل ويستمر بالصيام وفي حالة الشعور بأي تعب يتم استشارة الطبيب، وفي حالة النصح بالإفطار يفطر على الفور"، مشددا: "الخوف من المرض ليس بمرض".

وشرح عاشور أن أطباء المناعة والفيروسات والعدوى والمايكروبيولوجي قالوا إن الصيام قد يؤثر على مناعة المصاب بفيروس كورونا، ويؤثر على مناعة أصحاب الأمراض المزمنة، أما على الإنسان السليم قالوا إن الصيام يزيد عند الإنسان السليم 4 أنواع من المناعات، "إذا قال أهل الطب الصيام يزيد المناعة فنخاف من ماذا؟.. قول واحد لا إفطار للسليم في شهر رمضان ولا توجد رخصة بدون محل الرخصة والخوف المتوهم ليس برخصة".