خالد الجندي: الإخوان لقطاء ويحاولون الإيقاع بين المسلمين والمسيحيين

قال الشيخ خالد الجندي عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن أعداء مصر في حالة اصطفاف ضدها بشكل كامل ومنتظم لضربها بأي طريقة، محذرًا من فتاوى الإخوان والسلفيين الداعية إلى عدم تهنئة المسيحيين بأعيادهم.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو عبدالحميد، مقدم برنامج "رأي عام"، عبر شاشة "TEN": "سياستهم كالضباع إن كانوا سلفيين أو إخوان، عاوزين مصر تقع بأي طريقة، إذكاءً للتيار العدائي اللي لا يكن لهذا البلد أي حب او احترام أو محبة، مصر بالنسبة لهم حفنة من التراب".

وتابع: "هؤلاء هم لقطاء السياسة العالمية ويحاولون الإيقاع بين المسلم والمسيحي في هذا البلد، لأن الشيء الوحيد اللي أثبت تصديه لهم هو وحدة واصطفاف المصريين في وجههم".

وأردف أن الإخوان يحرفون الكلم عن مواضعه وإسقاط الرموز وشق الصف، مشددًا على أن الحرب التي تعيشها مصر لن تنتهي في الوقت القريب: "هناك فيروس الكراهية والتعصب موجود قبل كورونا، حيث يحاول الإخوان تعويق أي ركب للحضارة بمصر، وأي بناء لها، ويفرحون في مصائبون ويحزنون لأفراحنا".