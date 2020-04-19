تونس تعلن تمديد الحجر الصحي الشامل حتى 3 مايو المقبل

أعلن رئيس الوزراء التونسي إلياس الفخفاخ، تمديد الحجر الصحي الشامل حتى الثالث من شهر مايو المقبل، بهدف وقف انتشار وباء كورونا المستجد "كوفيد 19"، فيما قالت قناة "سكاي نيوز عربية" الإخبارية،إن الحكومة التونسية تنوي بعد ذلك الانتقال إلى "الحجر الصحي الموجّه".

وقال الفخفاخ إن حظر التجول في رمضان سيصبح من الثامنة مساء حتى السادسة صباحا بالتوقيت المحلي، بدلا من التوقيت الحالي من السادسة مساء إلى السادسة صباحا.

وأعلنت وزارة الصحة التونسية، اليوم، عن تسجيل 13 إصابة جديدة بوباء كورونا المستجد "كوفيد 19"، ليصبح العدد الإجمالي للمصابين بهذا الفيروس 879 مصاباً.

ولم تعلن الوزارة، تسجيل وفيات جديدة بالمرض، ليستقر عدد الوفيات عند 37 وفاة، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس".

وأضر تفشي المرض بشدة بقطاع السياحة التونسي، الذي يسهم بنحو 10% من الناتج المحلي الإجمالي، ويعد مصدرا رئيسيا للعملة الأجنبية.