"تحيا مصر": تكثيف الجهود لدعم الأسر الأولى بالرعاية خلال شهر رمضان

قال محمد مختار، المتحدث باسم صندوق تحيا مصر، إن المصريين المتواجدين خارج مصر يلعبون دورا مهما جداً في دعم الصندوق لمواجهة أزمة فيروس كورونا، سواء بالتبرعات النقدية أو حتى العينية، لافتاً إلى أن هناك عددا من المصريين في الولايات المتحدة سيقومون خلال الفترة المقبلة بتوفير عدد من الكمامات الطبية، بالإضافة إلى أن هناك الكثير منهم يحاول المساعدة بأجهزة التنفس الصناعي.

وأضاف مختار، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، في برنامج "على مسؤوليتي"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، أنه رغم صعوبة أزمة فيروس كورونا ألا أنها أظهرت معادن الكثير من المواطنين خلال الفترة الماضية، مشيراً إلى أنه خلال الفترة المقبلة سيتم تكثيف دور الصندوق خلال شهر رمضان وذلك بفضل كافة المشاركات الإيجابية.

وتابع، أن كافة الكيانات تتحرك مع صندوق تحيا مصر، وأن الفكرة الأساسية للرئيس عبدالفتاح السيسي هو إيجاد كيان يكون معاونا قويا لأجهزة الدولة من الحكومة، القطاع الخاص، منظمات المجتمع المدني، أن الصندوق يعمل جاهداً في أن يكون مؤتمنا على هذه الثقة ونعمل على تطوير شكل المبادرات لتطويع كل هذه المشاركات لخدمة الأفراد والأسر المستحقة.