نقيب التمريض تطالب بالموافقة على عودة المفصولين والمستقيلين

قالت الدكتورة كوثر محمود نقيب التمريض، إن النقابة تقدمت بطلب لإعادة تشغيل التمريض المستقيلين والمفصولين لأسباب غير أخلاقية.

وأوضحت محمود خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إيمان الحصري في برنامج "مساء dmc" المذاع عبر فضائية "dmc"، أن هناك عددا كبيرا من التمريض استقالوا بسبب السفر للخارج أو العمل في القطاع الخاص مطالبة بإعادة تعيينهم مرة أخرى من أجل مواجهة فيروس كورونا المستجد.

وأكدت محمود أن النقابة مسجل بها 600 ألف فرد تمريض منهم 220 ألف يعمل في الحكومة والباقي يعملون في القطاع الخاص والمعاشات.

وأكدت محمود أن هناك قائمة بـ2000 فرد تمريض جاهزون للعودة للعمل بوزارة الصحة وحاصلون على ترخيص مزاولة المهنة، مشيرة إلى أن هناك اتجاها جديدا لدى وزارة التعليم العالي لزيادة أعداد الملتحقين بكليات ومعاهد التمريض لسد العجز.

وأشارت نقيب التمريض إلى وجود خطط جاهزة للتعامل من التمريض حال انتقال الإصابات في مصر للمرحلة الثالثة، لافتة إلى وجود فريق طائر في كل محافظة مكون من 200 ممرضة جاهز للعمل فورًا في مستشفيات العزل.

وأكدت أن هناك بعض الاحتياجات الخاصة للتمريض بالمستشفيات الجامعية ومستشفيات وزارة الصحة وأنهم يقومون بتوفير هذه الاحتياجات مثل الماسكات وأدوات الوقاية.

واشتكت محمود من الإساءة للتمريض والممرضات في مسلسل "يوم وليلة" للفنانة درة، معتبرة أنه يسيء للممرضات في الوقت الذي يشيد فيه الجميع ببطولاتهم وبعدما أثنى عليهم الرئيس عبدالفتاح السيسي.