نائب محافظ الغربية: القرى المعزولة لا يسمح لأهلها بالخروج منها

تحدث الدكتور أحمد عطا نائب محافظ الغربية، عن عزل قرية جديدة بالمحافظة لوقف انتشار فيروس كورونا بها.

وقال عطا خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "mbc مصر" إنه تم فرض العزل الصحي على جزئين في قرية كفر جعفر بمركز بسيون.

وأوضح عطا أن القرية ظهرت بها 12 إصابة وأن الوزارة أوصت بعمل عزل صحي على القرية، مشددًا على توافر كل الاحتياجات الغذائية والطبية لأهالي القرية.

وأشار عطا إلى أن الحجر يمنعهم من الخروج من القرية ولكن يسمح لهم بالتجول المحدود داخل القرية وذلك لمدة 14 يوما، مؤكدًا دخول كل المواد الغذائية لأهالي القرية وتوفير كل احتياجاتهم.

وأكد عطا أن القرى الثلاث التي تم فرض العزل عليها بالمحافظة بعيدة عن بعضها البعض وأن الوصول للحالة الأولى التي نقلت المرض هي مسؤولية وزارة الصحة.