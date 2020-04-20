"صحة سوهاج" توضح كيفية تعاملها مع 4 مخالطين لحالة مصابة بكورونا

أصدرت مديرية الصحة بسوهاج بيانا، اليوم الاثنين، أوضحت فيه ما تم مع 4 أشخاص مخالطين لحالة مصابة بكورونا في ضوء قيامها بالمتابعة المستمرة والدقيقة للموقف الوبائي لفيروس كورونا المستجد ( COVID-19 ) وتنفيذ تعليمات وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية بشأن المخالطين للحالات الايجابية.

وقال البيان: "ورد اتصال تليفوني السبت الساعة ١٢ ظهراً من الإدارة العامة للطب الوقائي بمديرية الصحة والسكان بمحافظة أسيوط، والذي يفيد بأنه تم اكتشاف حالة مؤكدة لفيروس كورونا المستجد بمستشفى صدر أسيوط وقد تلاحظ أنه من مخالطين تلك الحالة مواطنين مقيمين بمركز طما محافظة سوهاج، وقد تحررت مذكرة بذلك من قبل مديرية الصحة والسكان بمحافظة أسيوط، تم تكليف الطب الوقائي بإدارة طما الصحية بالتواصل مع المخاطيين وتقييم حالتهم الصحية وتواصل مدير عام الطب الوقائي تليفونيا معهم.

وأضاف: "بعدها الذهاب لمنزل المخالطين من قبل الطب الوقائي بإدارة طما الصحية وتلاحظ أن المخالطين عبارة عن أسرة من أم و3 أبناء وتم تقييم الحاﻻت وتلاحظ أن الأم تشكو من حساسية على الصدر وسخونة وكحة، أما اﻷبناء فقد كانوا بحالة جيدة وﻻ تظهر عليهم أي أعراض" .

أكدت المديرية أنه تم إخطارهم بأنه سوف يتم تحويل اﻷم إلى مستشفى حميات سوهاج لعمل اللازم من فحوصات وتحاليل وأشعة أما بالنسبة للأبناء فتم إبلاغهم بإجراءات العزل المنزلي طبقاً لبروتوكول وزارة الصحة والسكان حيث أن المخالطين لحالة إيجابية ولا تظهر عليهم أعراض يتم عزلهم منزليا ومتابعتهم من فرق الترصد على مدار ١٤ يوما وفى حالة ظهور أي أعراض يتم تحويلهم للمستشفى.

فيما رفض المخالطين تنفيذ التعليمات ورفضوا نقل اﻷم إلى مستشفى حميات سوهاج وطالبوا بأن يتم تحويلهم جميعا إلى المستشفى.

وقالت المديرية إنها تواصلت معهم تليفونيًا من قبل مدير عام الطب الوقائي بمديرية الصحة والسكان بسوهاج وتم إخطارهم مرة أخرى بإجراءات العزل المنزلي وأنه يجب نقل اﻷم إلى المستشفى وطالبوا بأن يتم ذلك اﻹجراء بعد عيد القيامة المجيد وقامت المديرية برفض تأجيل نقل اﻷم إلى المستشفى وتم بالفعل التنسيق من الدكتور هاني جميعة، وكيل وزارة الصحة والدكتور هاني فؤاد، مدير إسعاف سوهاج، وتم إرسال سيارة إسعاف لنقل اﻷم فرفضوا وطلبوا بأن يتم نقلهم مع اﻷم وانتظرت سيارة اﻹسعاف ﻷكثر من 3 ساعات وبعد تدخل اﻷمن تم نقلهم جميعا عن طريق سيارتين إلى مستشفى حميات سوهاج .

وتابع البيان: "ولتهدئة اﻷمور تم التواصل مع مستشفى حميات سوهاج لتوقيع الكشف الطبي على جميع المخالطين وعمل صورة دم وأشعة على الصدر وظهرت التحاليل بصورة جيدة" .

وقررت المديرية عزل اﻷم والابنة بالمستشفى وذلك لوجود أعراض كحة وسخونة تمهيداً ﻷخذ عينات منهم لفحصها، وتم التوجيه لباقي المخالطين بإتباع إجراءات العزل المنزلي ولكنهم رفضوا وطالبوا بأن يتم عزلهم جميعاً بالمستشفى وفى غرفة واحدة وهذا مخالف للتعليمات .

وهرب المخالطين من المستشفى قبل أخذ العينات من اﻷم والابنة وتوجهوا إلى الشرطة لعمل محضر وتم عمل محضر هروب لهم من المستشفى.

واستطرد البيان: "تم تقصى الحاﻻت ونما إلى علمنا بأنهم توجهوا إلى محافظة أسيوط وتم الاتصال هاتفيا من قبل وكيل الوزارة بالعائلة وأفادوا أنهم وصلوا للتو بمستشفى صدر أسيوط، تواصل بمعرفة وكيل الوزارة مع الدكتور محمد زين، وكيل وزارة الصحة والسكان بأسيوط والذي أفاد بأنه تم عزلهم بالفعل وتم سحب عينات.

وأوضحت المديرية أن النتائج الـ 4 حالات ظهرت وجميعها سلبية مما يؤكد صحة إجراء مديرية الصحة بسوهاج.

واختتمت البيان أن هناك ٤ حالات محجوزة اشتباه بمستشفى حميات سوهاج، ظهرت جميع النتائج سلبية.