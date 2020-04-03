صحة سوهاج: تسجيل ثاني حالة إصابة بفيروس كورونا وعزل المخالطين

أفاد بيان صادر عن العلاقات العامة والإعلام بمديرية الصحة بسوهاج، بظهور حالة إيجابية لنتيجة تحليل فيروس كورونا لسيدة من جرجا تبلغ من العمر 62 عاما، كانت محجوزة باشتباه كورونا بمستشفى سوهاج التعليمي، وتم تحويل المريضة لأحد مستشفيات العزل بجنوب الصعيد بسيارة إسعاف مجهزة برفقة طاقم طبي مدرب.

وأكد البيان أنه تم على الفور تشكيل فرق للترصد والتقصي للمخالطين للمريضة، وعمل التوعية اللازمة بخصوص الوقاية من فيروس كورونا، وتم عمل عزل منزلي لجميع المخالطين، وسيتم متابعتهم يوميا لمدة 14 يوما، كما تم رش وتطهير الشارع الذي تقيم به المريضة.

يذكر أن تلك الحالة هي الثانية التي تظهر بمدينة جرجا وبمحافظة سوهاج، حيث إنه منذ أكثر من أسبوعين ظهرت نتيجة تحليل إيجابية لفيروس الكورونا لأحد المواطنين العائدين من العمرة ويبلغ من العمر 84 عاما، وتم تحويله لأحد مستشفيات العزل، ومازال يتلقى علاجه حتى الآن، حيث إنه يعاني من أمراض أخرى.

وناشدت مديرية الصحة المواطنين الالتزام بالتعليمات الوقائية والاحترازية التي تصدرها وزارة الصحة وبخاصة التزام البيوت مع الالتزام بالنظافة الشخصية وغسيل الأيدي باستمرار والتزام آداب العطس والكحة ونظافة المنزل.