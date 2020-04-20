صحة الغربية: سلبية تحاليل 18حالة وشفاء مريضين من كورونا بعزل كفر الزيات

قال الدكتور عبد الناصر حميدة، وكيل وزارة الصحة بالغربية، إن نتائج تحاليل 18 حالة مصابة في مستشفى عزل كفر الزيات جاءت سلبية، إلى جانب شفاء حالتين وخرجهما بالفعل من المستشفى .

وأضاف في تصريح لـ " الوطن" أن المديرية دعمت المركز الطبي في قرية كفر جعفر، في مركز بسيون، والتي عزل منها 13 ألف مواطن بعد ظهور 12 حالة مصابة بفيروس كورونا بعدد من الأطباء والمستلزمات الطبية.

وأشار إلى أن فريق الترصد في القرية متواجد على مدار الساعة ويقوم بفحص المخالطين للحالات المصابة للحد من انتشار الفيروس، إلى جانب استمرار أعمال التعقيم والتطهير لشوارع القرية.