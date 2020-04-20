"القاهرة الجديدة" تواصل حملات إزالة مخالفات البناء والتعديات بالمدينة

أكد المهندس أمين غنيم، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، أن جهاز المدينة بالتعاون مع الجهات المختصة، يواصل شن حملات إزالة مخالفات البناء والتعديات بعدة مناطق، مؤكداً أنه سيتم التصدي بكل حسم لمخالفات البناء، وتنفيذ الإزالة الفورية واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

وقال رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة، إنه تم رصد وإزالة روف مخالف لقطعة بجنوب الأكاديمية، وروف مخالف لقطعة 16 بمنطقة البنفسج 10، وروف مخالف لقطعة بمنطقة البنفسج 4، كما تم ضبط أعمال تحجير فى منطقة جاردينيا والتحفظ على المعدات بمعرفة الجهاز وشرطة التعمير.

وأهاب "غنيم" بسكان المدينة الإبلاغ الفورى عن أى مخالفات بناء أو تعديات سواء بالاتصال على الرقم المختصر"15100 "، أو على الصفحة الرسمية للجهاز على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، وذلك للمساهمة في الحفاظ على النسق الحضارى للمناطق المختلفة بمدينة القاهرة الجديدة.