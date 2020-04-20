لحم الكندوز بـ140 جنيها.. نشرة أسعار السلع والمنتجات اليوم

اختلفت أسعار السلع والمنتجات الغذائية في ظل الظروف التي تمر بها البلاد، في ظل تفشي فيروس كورونا في العالم، ومخاوف المواطنين من نقص احتياجاتهم، وتقدم "الوطن" للمتابعين والقراء نشرة أسعار السلع الغذائية مثل اللحوم والدواجن والبقوليات والخضروات والفاكهة ومنتجات الألبان اليوم الاثنين 20 أبريل الحالي على هذا النحو.

أسعار ياميش رمضان

توفر وزارة التموين والتجارة الداخلية، منتجات وسلع ياميش رمضان في منافذها المختلفة، إذ يصل سعر البلح نصف المجفف إلى 30 جنيها، بينما يصل سعر الزبيب إلى 35 جنيها للكيلو، فيما يتراوح سعر قمر الدين بين 22 و30 جنيها، ويصل سعر الكيلو من التين المجفف إلى 80 جنيها، ويبلغ سعر كيلو المشمشية 126 جنيها.

ويبلغ سعر كيلو القراصيا 53 جنيها، ويصل سعر كيلو اللوز إلى 180 جنيها، بينما يبلغ سعر كيلو الكاجو 228 جنيها، فيما يبلغ سعر كيلو عين الجمل 230 جنيها، وسعر كيلو البندق 180 جنيها.

أسعار الخضروات

استقرت أسعار الخضروات في الأسواق، إذ تراوح سعر كيلو الطماطم بين 5 إلى 6.5 جنيه، وتراوح سعر كيلو البصل بين 3 إلى 5 جنيهات، كما تباينت أسعار البطاطس بين 3 إلى 4 جنيهات، وتراوح سعر كيلو الليمون بين 15 إلى 20 جنيها، ووصل سعر الفلفل إلى 12 جنيها، وتراوح سعر الثوم بين 5 إلى 8 جنيهات، ووصل سعر كيلو الخيار إلى 6.5 جنيه.

أسعار الفاكهة

جاءت أسعار الفاكهة في الأسواق ليصل سعر الفراولة إلى 6.5 جنيه، بينما وصل سعر التفاح إلى 25 جنيها، بينما وصل سعر كيلو الخوخ إلى 12 جنيها، فيما وصل سعر كيلو الموز إلى 10 جنيهات، ووصل سعر كيلو البرتقال إلى 15 جنيهًا.

أسعار البقوليات

جاءت أسعار البقوليات في الأسواق ليتراوح سعر الفول البلدي بين 30 و33 جنيهًا، بينما تراوح سعر كيلو الفول المستورد بين 14 و16 جنيهًا، فيما تراوح سعر العدس بين 12 و14 جنيها، وتراوح سعر الحمص الشام بين 26 و28 جنيهًا للكيلو، كما جاء سعر كيلو الفاصوليا ليتراوح بين 20 و22 جنيها، ووصل سعر كيلو اللوبيا إلى 20 جنيهًا، فيما بلغ سعر فول التدميس 25 جنيهًا.

أسعار السمك

استقرت أسعار السمك في الأسواق، إذ جاء سعر كيلو السمك البلطي ليتراوح بين 38 و40 جنيها، بينما يتراوح سعر كيلو سمك البوري بين 50 و65 جنيها، فيما يتراوح سعر الجمبري بين 150 و200 جنيهًا، ويتراوح سعر الكابوريا بين 80 إلى 150 جنيهًا.

أسعار منتجات الألبان

جاء أسعار منتجات الألبان في الأسواق ليصل سعر كيلو اللبن السايب إلى 14 جنيها، بينما يتراوح سعر كيلو اللبن المعبأ بين 15 و17 جنيها، فيما وصل سعر علبة الزبادي البلدي إلى 3 جنيهات، ووصل سعر علبة الزبادي المعبأ إلى 3.5 جنيه.

أسعار اللحوم

استقرت أسعار اللحوم اليوم في الأسواق والمنافذ المخصصة لبيع اللحوم والتي تختلف من منطقة لأخرى، ليتراوح سعر كيلو لحم الكندوز بين 130 وحتى 140 جنيها، بينما يتراوح سعر كيلو المفروم بين 110 وحتى 140 جنيها، فيما يتراوح سعر كيلو اللحم الضأن بين 120 وحتى 140 جنيها.

أسعار الطيور والدواجن

جاءت أسعار الدواجن ليتراوح أسعار دواجن المزارع بين 30 و36 جنيها، بينما تتراوح أسعار الدواجن البلدي بين 35 و36 جنيها، فيما يتراوح أسعار البط بين 35 و42 جنيها، وجاء سعر الأوز ليتراوح بين 45 و55 جنيها، ويتراوح سعر زوج الحمام البلدي بين 40 و60 جنيها.