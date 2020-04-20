أستاذ آثار يكشف أصل مقولة "ربنا غضب علينا وجاب لنا إمبراطور فسخاني"

قال الدكتور خالد الغريب رئيس قسم الآثار اليونانية الرومانية بكلية الأثار بجامعة القاهرة، إنّ هناك 162 عيد في مصر القديمة، لم يبق منها سوى عيد شم النسيم: "عيد وفاء النيل مرتبط بالفيضان ومستمر حتى الآن".

وأضاف الغريب، خلال استضافته ببرنامج "8 الصبح"، المذاع على فضائية DMC، أنّ عيد شم النسيم يعود لأحد باباوات الكنيسة، وفعل ذلك عن طريق احتساب أيام السنة القبطية، وهو عيد متغير يرتبط بقيامة المسيح، موضحا أنّ المصريين القدماء قسموا العام لـ3 فصول.

وأكد رئيس قسم الآثار اليونانية الرومانية أنّ مصر دائما ما تنجح في احتلال من احتلوها من خلال اللغة والعادات والتقاليد المصرية الراسخة في فئات وأطياف المجتمع، مشيرا إلى أنّ أحد ملوك الرومان أصدر ضريبة على الأسماك المملحة للمرة الأولى في التاريخ: "ازاي ربنا غضب علينا وجابلنا امبراطور كان في الأصل فسخاني".