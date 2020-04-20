محافظ الفيوم عن شم النسيم: احتفلنا سنوات ويجب أن نتحمل هذا العام

أكد الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، التزام المناطق السياحية بالمحافظة بالتعليمات التى اتخذتها الدولة من أجل الحفاظ على صحة المواطنين.

وأضاف الأنصاري، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي في برنامج "التاسعة" المذاع عبر القناة الأولى بالتليفزيون المصري، أن المواقف العامة وحركة النقل متوقفة تماماً اليوم الاثنين.

وتابع: "مفيش حركة ولن نتهاون في أي شيء يهدد حياة المواطنين"، مشيرًا إلى أن وقف حركة النقل فرصة لتعقيم المواقف العامة واتخاذ ما يلزم تجاهها: "احتفلنا بشم النسيم سنوات في السابق، وعلينا أن نتحمل هذا العام وأن نحتفل به في المنازل من أجل الحفاظ على حياة الناس".