كاتب صحفي بأستراليا: اتهام الصين بنشر فيروس كورونا سياسي

قال الكاتب الصحفي من ولاية سيدني الإسترالية يوسف عمار، إن هناك مشكلة سياسية لدى كل الدول المتكالبة على الصين، والتي تتهمها بإخفاء بعض المعلومات الخاصة بفيروس كورونا المستجد.

وأضاف عمار، في مداخلة له عبر "سكاي بي" خلال نشرة الأخبار المذاعة على فضائية "DMC"، أن الصين تتحمل المسؤولية، بينما انتشر الفيروس في دول ليست قريبة من الصين مثل إيطاليا، وهو مبرر الصين لإخراج نفسها من دائره الاتهام.

وأوضح أن اتهامات بعض الدول للصين بنشرها للفيروس يعد أمرا سياسيا بالدرجة الأولى قبل أن يكون أمرا مسلما به وصحيحا، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية تسعى لتحجيم دور الصين الاقتصادي على مستوى العالم.