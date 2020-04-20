"القوى العاملة: تأشيرة الخروج والعودة من السعودية "مفتوحة"

تلقى محمد سعفان وزير القوى العاملة، عددا من التقارير المهمة والعاجلة من مكاتب التمثيل العمالي التابعة للوزارة بسفارات وقنصليات مصر بالخارج.

جاء ذلك في إطار متابعته على مدار الساعة يوميًا معهم أحوال العمالة المصرية في دول العمل، من خلال غرفة العمليات المنشأة بهذه المكاتب للرد على أي استفسارات، وتقديم الدعم والمساعدة لهم في أي وقت، خاصة في تلك الفترة الحرجة بعد انتشار فيروس "كورونا"، لحفظ حقوق العمالة المصرية بدولة العمل، والتي قد تتأثر من بعض الإجراءات التي تتخذها بعض الدول في هذا الخصوص.

وأوضح هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة، أنَّه في إطار المتابعة اللحظية لوزير القوى العاملة للمصريين بالخارج، تلقى "سعفان" عدة تقارير، حيث أكد المستشار العمالي بجدة وليد عبدالرازق أحمد أن مسؤول بالجوازات بالمملكة العربية السعودية، أكد أن تأشيرة الخروج والعودة مفتوحة ولم تنته صلاحيتها بانتهاء 30 يوما، ويستطيع المقيم في إجازة بمصر تمديدها عقب إعلان المملكة فك الحظر وفك تعليق رحلات الطيران والرحلات الجوية وإعلان وزارة الصحة عن انتهاء فيروس كورونا المستجد، ورفع تعليق قدوم الرحلات الدولية.

وأوضح أنه سيتم التمديد وفق المتطلبات للمتأثرين بالإجراءات الاحترازية التي اتخذت لمنع تفيشي هذا الفيروس مع استثنائهم من المدة وبغض النظر عن انتهاء صلاحية الإقامة .

وأشار إلى أن تمديد التأشيرات للمقيمين يتم عن طريق وزارة الخارجية وليس "أبشر الجوازات"، وذلك بنفس الإجراءات المتبعة في الظروف العادية، وهي (مشهد من الجوازات، وبرينت منها "تحقيق شخصية مقيم" عن طريق الكفيل ويدخل علي موقع وزارة الخارجية Extend Returned Visa. /visa.mofa.gov.sa //https:

وبين أنه يتم ملء طلب تمديد تأشيرة الخروج والعودة، ثم يطبعها ويرفق بها المشهد والبرينت ويتوجه للخارجية السعودية، ويتم التحقق من الأوراق ثم يراجع موقع الخارجية بعد 30 يوميا، ويتم استخراج مستند تأشيرة دخول لمدة 30 يوما، ويرسل ذلك المستند للمصري المقيم للذهاب به إلى "تساهيل السعودية" في مصر لاستخراج التأشيرة ويسدد الرسوم .

لا إصابات جديدة لمواطنين مصريين بفيروس كورونا بالأردن

وفي تقرير آخر من مكتب التمثيل العمالي بعمان، أكد المستشار العمالي بالأردن طلعت السيد، أنه لم يتم الإعلان عن إصابات جديدة لمواطنين مصريين بفيروس كورونا بالأردن عدا الحالتين اللتين تم الإعلان عنهما مسبقا حتى اليوم، وقد وصل مجموع الاصابات من مختلف الجنسيات 417 و7 حالات وفيات، والمتعافون 276 والمتلقون للعلاج 134، و4 حالات جديدة.

كما سمحت الأردن لبعض القطاعات بالفتح اعتبارا من غدا الثلاثاء من العاشرة صباحا حتى السادسة مساء، بنسبة 30% من العمالة للمنشآت التي يعمل بها 10 عمال فأكثر، أما المنشآت التي فيها أقل من 10 عمال فيتم السماح لها بتشغيل ثلاثة عمال.

وتشمل هذه المنشآت مهن "البنشرجي، والكهربجي، وبيع وصيانة أجهزة الكمبيوتر، والأجهزة الخلوية، والمجوهرات والألبسة والنوفوتيه، وقطاع مواد البناء، والأثاث المنزلي بتوصيله للمنازل، والمكتبات والسماعات الطبية والنظارات والعدسات، والكهربائيات والإلكترونيات والقطاع الفني والإنتاج التلفزيوني وشركات الطاقة المتجددة والأدوات المطبعية والمطابع والدراسات والأبحاث والصحف الورقية ومحلات بيع البن والقهوة".

وبالنسبة للقطاع الصناعي الذي لم يفتح بشكل كامل سيتم رفع النسبة من 20% إلى 30 % لكل وردية بحيث يصبح للورديتين 60 %.

ومن ميلانو- إيطاليا، كشف الملحق العمالي مجدي حسنين، أنه بلغ عدد المهاجرين غير الشرعيين في إيطاليا من مختلف الجنسيات 610 آلاف شخص، مشيرا إلى أن الحكومة الإيطالية تدرس إعداد قانون لتشغيل 200 ألف من غير الشرعيين في المجال الزراعي وتوفيق أوضاعهم القانونية.