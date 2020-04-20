إزالة 18 عقارا مخالفا على حرم محور الضبعة في الجيزة

أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، التصدي لمخالفات البناء الواقعة بمحيط المحاور الرئيسية، والتي أنفقت عليها الدولة مليارات الجنيهات، موضحا أنّ المحافظة انتهت من إزالة 18 عقارا مخالفا متعدي على حرم محور الضبعة نطاق عزبة الخلايفة بحي الوراق، وجار إزالة 35 عقارا مخالفا بمنطقة عزبة الخلايفة حتى سطح الأرض.

ولفت المحافظ، خلال متابعته الميدانية لأعمال الإزالة، إلى فرض سيادة القانون واستعادة حقوق الدولة كاملة، وإزالة أي تعديات على الأراضي الزراعية أو التعدي على أراضي أملاك الدولة، تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء في هذا الشأن.

وأوضح أنّه جرى إزالة 2800 حالة لعقارات مخالفة خلال الفترة الماضية، مع اتخاذ الإجراءات القانونية الفورية حيالها، وجار استكمال إزالة مخالفات البناء على مستوى الأحياء والمراكز يوميا.

وشدد محافظ الجيزة، على العمال المشاركين في أعمال الإزالة، بارتداء الكمامات حفاظا على سلامة الجميع، موضحا أنّ العقارات الجاري إزالتها متعدية على حرم المحور، استغل المخالفين بانشغال الدولة بتنفيذ الإجراءات الوقائية لمجابهة فيروس كورونا، وسيتم إزالة العقارات بالكامل حتى سطح الأرض، لتكون رسالة للمخالفين بعدم تكرار المخالفة، وجرى الدفع بمعدات إضافية إلى جانب الاستعانة بمعدات (الجاك هامر)، ورفعها أعلى العقارات، لإنجاز عمليات الإزالة حيث تصل أطوال بعض العقارات لـ8 أدوار.

وأوضح راشد أنّ المحافظة مستمرة في محاربة مخالفات البناء والتعديات على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة، مؤكدا أنّه مهما بلغ حجم المخالفة سيتم إزالتها.

وناشد مواطني المحافظة، عدم شراء وحدات سكنية في المباني المخالفة، حفاظا على أموالهم وأرواحهم، مؤكدا التعاون مع مديرية الأمن في ردع المخالفين وترسيخ هيبة الدولة، إذ لن يتم السماح باستغلال بعض المواطنين للظروف الحالية أثناء تطبيق الإجراءات الخاصة بمواجهة فيروس كورونا المستجد وارتكاب مخالفات لتحقيق مكاسب مادية وتربح غير مشروع.