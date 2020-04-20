الطاقم الطبي بـ"عزل أبوخليفة" يحتفل بخروج أخر سائح إيطالي من المستشفى

احتفل الطاقم الطبي بمستشفى أبو خليفة للعزل الصحي، بخروج أخر حالة للسياح الأجانب بالمستشفى، وهو إيطالى الجنسية، ويدعى "أورازيو" 60 عاما، وغادر الحجر الصحي بعد أن تلقى العلاج، وتحولت نتيجة تحاليله المعملية من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا .

وجاء تعافي الإيطالي أورازيو، ضمن 75 حالة تم شفائها بمستشفى أبو خليفة، وحرص الطاقم الطبي على الاحتفال معه عقب خروجه من خلال الصور التذكارية أمام المستشفى. وقدم "أورازيو" الشكر للطاقم الطبي بالمستشفى على مابذلوة معه من رعاية طوال فترة وجودة معهم، مؤكدا على حسن الرعاية الطبية، واهتمام الأطباء بحالته وحالة جميع المرضى والتزامهم بأداء واجبهم الإنساني حيال كافة الحالات الموجودة بالعزل.

وقال الدكتور محمد خالد، نائب مدير مستشفى العزل بالإسماعيلية، إن لحظات الفرح بخروج حالات الشفاء التام لا تقدر بثمن، وتابع:"فرحتنا عندما نرى ابتسامة المرضى، وسعادتهم بالخروج وكأنهم ولدوا من جديد لا تقدر بثمن".

وسجلت مستشفى العزل بأبوحليفة حتى اليوم خروج 75 حالة تم شفائها تماما،ووصلت نسبة الشفاء إلى 55% من إجمالى الحالات المتواجدة داخل المستشفى .