السعودية تسجل 1122 إصابة و6 وفيات جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم، تسجيل 1122 إصابة و6 وفيات جديدة بفيروس كورونا في البلاد، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأفاد المتحدث باسم وزارة الصحة محمد العبد العالي، في مؤتمر صحفي عقده اليوم، بتسجيل 1122 إصابة مؤكدة بعدوى فيروس كورونا المستجد "COVID-19"؛ ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين إلى 10484 شخصا بعد أن كان على مستوى 9362 أمس الأحد.

ويشير هذا الرقم إلى استقرار نسبي لحصيلة الإصابات اليومية بفيروس كورونا في المملكة، حيث بلغ هذا المعدل في إحصائية الأحد 1088 حالة فيما وصل إلى مستوى 1132 السبت الماضي، حيث تم تسجيل رقم قياسي منذ بدء التفشي في البلاد.

وذكر العبد العالي أن 27% من الإصابات تم رصدها لدى سعوديين بينما تعود 73% إلى أجانب، فيما تراوحت أعمار المرضى بين شهر إلى 96 عاما.

وتابع بأن إجمالي الحالات النشطة يبلغ 8891، ومعظمها مستقرة، لكن بينها 88 حالة حرجة تتلقى الرعاية المركزة، وجرى تسجيل معظم الحالات في مكة المكرمة 402، والرياض 200، وجدة 186، والمدينة المنورة 120 حالة.

وأفاد المتحدث باسم وزارة الصحة برصد 6 وفيات جديدة بالمرض في المملكة، ليرتفع العدد العام للمتوفين إلى 103 أشخاص.

كما أعلن العبد العالي عن 92 حالة شفاء خلال الساعات الـ24 الماضية، حيث وصلت حصيلة المتعافين من الفيروس في البلاد 1490 حالة.