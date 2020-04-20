نائبه تتقدم بطلب إحاطة لدعم المتضررين من كورونا بقطاع الصيد

تقدمت الدكتورة هالة حسن موسى عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة للدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، موجه إلى كل من وزيري البترول والثروة المعدنية والتموين والتجارة الداخلية، عن ضرورة دعم قطاع الصيد من المساعدات التي ستقدمها الحكومة لتعويض المتضررين من آثار فيروس كورونا عن طريق تخفيض سعر السولار اللازم لمراكبهم، وشراء وزارة التموين الأسماك وبيعها بمنافذها لدعمهم وتوفيرها للمواطنين بسعر مناسب للحد من زيادة الأسعار بالأسواق خاصة في هذه الظروف الاستثنائية.

وقالت هالة في طلب الإحاطة، إن انخفاض أسعار الوقود عالميا تنعكس إيجابيا على جميع القطاعات في الدولة، ولكن ما نعيشه من ظروف استثنائية في ظل انتشار فيروس كورونا الخطير (كوفيد 19)، يجعل معظم قطاعات الإنتاج متعطلة، ومنها قطاع الصيد.

وأوضحت أن هذا القطاع من أهم القطاعات الإنتاجية في مصر، حيث تمتلك الدولة أكبر مساحة ساحلية في البحر المتوسط والبحر الأحمر، في عدة محافظات منها الإسكندرية، وبور سعيد، والبحر الأحمر، ولذلك فان بعض الصيادين يعتمدون على البيع اليومي لتأمين مصدر رزقهم ورزق عائلاتهم، وقد لا يجدون السعر المناسب للوقود لذلك فأن وزارة البترول من واجبها أن تقدم سعر ثابت لمراكب الصيادين.

وطالبت هالة دعم الدولة لقطاع الصيد من خلال أن تأخذ وزارة التموين الأسماك من المراكب، وبيعها في المجمعات الاستهلاكية لتخفيف حركة التداول والسيطرة على الأسعار.