انخفاض ملحوظ قبل شم النسيم.. أسعار الأسماك المملحة في الأسواق

في النصف الثاني من شهر أبريل من كل عام، ومع اقتراب موعد شم النسيم، تفترش المحال والأسواق بالأسماك المملحة، والتي يتهافت المواطنون على شرائها، فهي تعد الوجبة الرسمية للاحتفال بتلك المناسبة، وفي هذا العام جاء جائحة فيروس كورونا لتبث في نفوس المواطنين الخوف والقلق من تناول تلك الوجبة.

وأدى انتشار فيروس كورونا إلى انخفاض أسعار الأسماك المملحة في الأسواق نتيجة كثرة المعروضات من الفسيخ والرنجة في السوق، وانخفاض إقبال المواطنين عليها، وتستعرض "الوطن" متوسط أسعار الرنجة والفسيخ في الأسواق، كالتالي:

كيلو الفسيخ: يتراوح سعر كيلو الفسيخ بين 90 و 120 جنيها.

كيلو الرنجة: يتراوح سعر كيلو الرنجة بين 35 و 80 جنيها وتختلف حسب النوع.

كيلو الملوحة: يتراوح سعر كيلو الملوحة بين 160 و180 جنيها.

كيلو السردين: بتراوح سعر كيلو السردين بين 80 و100 جنيها.

كيلو الفسيخ المخلي: يتراوح سعر كيلو الفسيخ المخلي بين 250 و300 جنيها.

كيلو البطارخ: يتراوح سعر كيلو البطارخ بين 130 و 150 جنيها.