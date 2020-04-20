محافظ الغربية يوقف تراخيص البناء لمدة 6 شهور

أصدر الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، قرارًا بوقف تراخيص البناء فى كافة مدن وأحياء ومراكز المحافظة لمدة 6 أشهر حتى 15 أكتوبر المقبل، تنفيذا للتوجيهات الصادرة عن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء لمواجهة البناء المخالف والتعديات على أراضي وأملاك الدولة.

وأكد محافظ الغربية، استمرار الأعمال في المشروعات القومية والتنموية ذات النفع العام، وكذلك استمرار العمل بالمشروعات الخدمية.

وأضاف أن سير وانتظام العمل في المشروعات القومية والخدمية في ظل أزمة كورونا ، يؤكد بما لا يدع مجالا للشك حرص الدولة على الحفاظ علي العمالة غير المنتظمة التي تعمل في منظومه البناء، وبما يعزز الخطوات الاستباقية للحفاظ على كافة العاملين في هذه المشروعات، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية للحفاظ علي صحتهم.