محافظ الجيزة يؤكد وعي المواطنين: كورنيش النيل خال من أي تجمعات

أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، وعي المواطنين واستجابتهم والتزامهم بالقرارات والتوجيهات الصادرة للحفاظ على سلامتهم، والاحتفال بأعياد شم النسيم مع أسرهم في المنازل.

وشن محافظ الجيزة جولة تفقدية اليوم الإثنين، للتأكد من تنفيذ الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا خلال شم النسيم والتي وضعتها الدولة حفاظا على صحة وسلامة المواطنين والتي تشمل غلق الحدائق العامة والمتنزهات والمحال التجارية والمولات والمراسي والبواخر النيلية.

وشملت جولة محافظ الجيزة، شوارع فيصل والهرم والبحر الأعظم وميدان النهضة وحدائق الحيوان والأورمان وكورنيش شارع النيل وميدان الجلاء وإمبابة وشارع الوحدة والبوهي والأقصر وبشتيل ومطار إمبابة وجامعة الدول العربية وناهيا والبطل أحمد عبدالعزيز والسودان.