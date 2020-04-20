محافظ شمال سيناء يلتقي فريق أوبريت "يا طير السمان"

أكد الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، دور الفن فى إبراز الحقائق وإلقاء الضوء على النماذج الناجحة وتعديل السلوكيات المجتمعية.

جاء ذلك أثناء لقاء المحافظ مع فريق عمل أوبريت "يا طير السمان يا مروح.. حود على العريش"، والذى يقوم بتصويره حاليًا بعض الفنانين ومجموعة من أبناء سيناء.

حضر اللقاء الفنان حسام فيكا من شمال سيناء، والمخرجة رضوى رحيم، ومدير التصوير أحمد الشيمي، والمنتج المنفذ كمال الأهتم.

وأعرب فريق الأوبريت سعادتهم بالعمل على أرض شمال سيناء، ومشاركة أهلها ذكرى التحرير وإبراز مشروعات التنمية، مشيرين إلى أن الأوبريت يسلط الضوء على أهم الإنجازات على أرض شمال سيناء، وتعاون الأهالي مع القوات المسلحة والشرطة في القضاء على الإرهاب، وتحقيق الأمن والتنمية والاستقرار على أرض مصر.

يُذكر أن الأوبريت يشارك فيه كورال مدرسة الرسالة للغات بالعريش، ويُعرض على شاشات الفضائيات والتليفزيون يوم 25 أبريل الجاري، بمناسبة احتفالات مصر بذكرى تحرير سيناء، والعيد القومي لمحافظة شمال سيناء.