فيديو.. شوارع وشواطئ دمياط خالية من المواطنين في شم النسيم

نشرت محافظة دمياط فيديو يوضح مدى التزام المواطنين بقرار حظر التجوال اليوم، والذي يوافق الاحتفال بعيد شم النسيم، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وخلت شوارع المدينة من المواطنين من بداية اليوم، وأغلقت المحال أبوابها، كما خلت الحدائق والمتنزهات من أي تواجد للمواطنين، وتم إغلاق الشواطئ والكافيهات، ماعدا الصيدليات والمخابز بحسب قرارات الحظر.

كما التزمت مراكز المحافظة والمدن فى مدينة دمياط، ومدينة راس البر بقرار الحظر، وتم المرور من قبل الوحدات المحلية ودوريات الشرطة على كافة الأماكن من محال وحدائق ومتنزهات، للتأكيد على عدم التواجد للمواطنين فى هذه الأماكن.