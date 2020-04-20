القباج: نجهز المدن الجامعية ومدن الشباب لاستقبال حالات كورونا

وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي نفين القباج، أن الوزارة تشارك بالتنسيق مع عدة وزارات في تنفيذ العديد من الإجراءات للتخفيف من تداعيات فيروس كورونا، بالتعاون مع المجتمع المدني والقطاع الخاص لأن عبء مواجهة الأزمة أكبر من أن تتحمله وزارة بمفردها، ولكن دور وزارة التضامن يتعاظم نظرا لثقلها بملفات المجتمع المدني والفقر وتخفيف تداعيات الأزمات.

وأوضحت القباج في حوار أجرته مع حوار مع الكاتب الصحفي علي حسن رئيس مجلس إدارة ورئيس تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط، أن الوزارة تقدم الدعم للمستشفيات وتجهيز المدن الجامعية ومدن الشباب لاستقبال حالات كورونا التي لا تحتاج حالتهم إلى مستشفيات، وذلك بتكلفة 25 مليون جنيه حتى الآن في 9 محافظات بالتنسيق مع وزارات الصحة والسكان، والتعليم العالي والبحث العلمي، والشباب والرياضة"، مشيرة إلى أن التجهيز يشمل فرش المدن الجامعية بالأسرة والمفروشات والمراتب وسبل الإعاشة وتوفير 3 وجبات يومية ومياه معدنية.

وذلك بالتعاون مع المجتمع الأهلي والقطاع الخاص، لافتة إلى أنه من المقرر أن تترك الوزارة تجهيزات المدن الجامعية والشبابية عقب انتهاء أزمة كورونا، لتصبح بنية تحتية حديثة لهذه المدن على المدى الطويل.

وأشادت وزيرة التضامن الاجتماعي بالجهود المتميزة للمجتمع المدني الذي يسارع إلى ميدان العمل الأهلي بالتنسيق مع الوزارة ليلبي احتياجات المواطنين خاصة في وقت الأزمات، كأزمة تداعيات فيروس كورونا ومن قبلها السيول التي شهدتها مصر مؤخرا جراء موجة الطقس السيئ، بدءا من توفير أجهزة ومستلزمات للمستشفيات ومساعدة الوزارة في تجهيز بعض المدن الجامعية وتقديم خدمات ودعم غذائي ومواد مطهرة ومعقمة للقرى والمناطق التي خضعت للحجر الصحي إلى جانب خدمات للأطباء وطواقم التمريض في مستشفيات العزل، كما جرى التنسيق مع الوزارة في تقديم الدعم الوقائي لمؤسسات الرعاية من مطهرات ومعقمات وإرشادات توعوية.

وقالت القباج إن الوزارة يسعدها عدم تسجيل أي حالات إصابة بفيروس كورنا داخل جميع مؤسسات الرعاية سواء للمسنين والمواطنين بلا مأوى أو للأطفال الأيتام حتى اليوم، مؤكدة جودة وكفاءة خدمات الرعاية الصحية التي تقدم داخل الدور والمتابعة الدقيقة من الوزارة لها.